T20 World Cup 2026: अपने आखिरी मैच में नेपाल ने स्कॉटलैंड को दी पटखनी, 7 विकेट दर्ज की जीत
T20 World Cup 2026 SCO vs NEP: टी20 विश्व कप 2026 के अपने आखिरी मुकाबले में नेपाल ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। 171 रन का लक्ष्य नेपाल ने रोमांचक अंदाज में आखिरी ओवर में हासिल कर शानदार जीत दर्ज की.
T20 World Cup 2026 SCO vs NEP: टी20 विश्व कप 2026 में नेपाल ने अपना आखिरी मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड के खिलाफ एक रन से करीबी हार झेलने के बाद नेपाल की टीम ने टूर्नामेंट के 33वें मुकाबले में स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 7 विकेट खोकर 170 रन बनाए. यह मुकाबला ग्रुप सी का था. नेपाल ने इस लक्ष्य को आखिरी ओवर में हासिल कर लिया. 2014 के बाद यह पहला मौका है जब नेपाल को टी20 विश्व कप में जीत मिली है. 2024 में टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा तो लिया था, लेकिन एक भी मैच नहीं जीत पाई थी.
दीपेंद्र सिंह ऐरी बने जीत के हीरो
नेपाल की जीत के सबसे बड़े हीरो दीपेंद्र सिंह ऐरी रहे. टीम को कुशल भुर्तेल और आसिफ शेख ने तेज शुरुआत दिलाई. पावरप्ले के दौरान नेपाल ने बिना कोई विकेट गंवाए 56 रन बना लिए. बाद में माइकल लीस्क ने तीन विकेट लेकर स्कॉटलैंड की वापसी कराई. भुर्तेल ने 35 गेंदों में 43 रन और आसिफ ने 27 गेंदों में 33 रन बनाए. कप्तान रोहित पौडेल 16 रन बनाकर आउट हो गए. जब तीसरा विकेट गिरा, तब टीम का स्कोर 98 रन था. इसके बाद दीपेंद्र ने जिम्मेदारी संभाली और मैच को जीत तक पहुंचाया.
आखिरी ओवर में पलटा मैच
दीपेंद्र सिंह ऐरी ने गुलशन झा के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 36 गेंदों में नाबाद 73 रन की साझेदारी की. आखिरी 31 गेंदों में नेपाल को 65 रन की जरूरत थी. दबाव के बावजूद दीपेंद्र ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 23 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाते हुए नाबाद 50 रन बनाए. गुलशन झा ने भी 17 गेंदों में 24 रन का अहम योगदान दिया. दोनों की समझदारी भरी बल्लेबाजी से नेपाल ने आखिरी ओवर में मैच अपने नाम कर लिया.
स्कॉटलैंड की मजबूत शुरुआत
नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. स्कॉटलैंड के सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से और माइकल जोन्स ने अच्छी शुरुआत दी. दोनों ने पहले 10 ओवर में 80 रन जोड़े. जॉर्ज ने 29 गेंदों में 27 रन बनाए. इसके बाद माइकल जोन्स ने ब्रैंडन मैकमुलेन के साथ मिलकर टीम का स्कोर 132 रन तक पहुंचाया. माइकल जोन्स ने 45 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे.
नेपाल की गेंदबाजी ने किया कमाल
मैच के आखिरी पांच ओवरों में नेपाल के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की. इस दौरान स्कॉटलैंड की टीम सिर्फ 39 रन ही बना सकी. लगातार विकेट गिरने से स्कॉटलैंड की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई और 170/7 पर रुक गई. नेपाल की ओर से सोमपाल कामी ने 3 विकेट लिए, जबकि नंदन यादव ने 2 विकेट झटके. गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन और बल्लेबाजों की समझदारी भरी पारी की बदौलत नेपाल ने टी20 विश्व कप 2026 में यादगार जीत दर्ज की.
