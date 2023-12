काठमांडू जिला अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने (Sandeep Lamichhane) को बलात्कार का दोषी ठहराया.न्यायाधीश शिशिर राज ढकाल की एकल पीठ ने रविवार को शुरू हुई अंतिम सुनवाई के खत्म होने के बाद ये फैसला सुनाया. हालांकि, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बलात्कार के समय लड़की नाबालिग नहीं थी. अगली सुनवाई राष्ट्रीय टीम के वरिष्ठ सदस्य के लिए जेल की सजा का निर्धारण करेगी.

लामिचेन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. 12 जनवरी को पाटन हाई कोर्ट ने क्रिकेटर को रिहा करने का आदेश दिया. लामिछाने द्वारा दायर समीक्षा याचिका का जवाब देते हुए, न्यायाधीश ध्रुव राज नंदा और रमेश दहल की संयुक्त पीठ ने लामिछाने को शर्तों के साथ 2 मिलियन रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया था.

काठमांडू जिला न्यायालय ने 4 नवंबर, 2022 को हिरासत की सुनवाई के बाद लामिछाने को सुंधरा स्थित केंद्रीय जेल भेजने का आदेश पारित किया था. लामिछाने ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था.

Nepal court indicts Nepal cricket team’s ex-captain Sandeep Lamichhane in the case of rape of a minor.

More details are awaited.

— ANI (@ANI) December 29, 2023