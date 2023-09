Nepal ने बनाया T20Is क्रिकेट का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, Mongolia को 273 रनों से चटाई धूल

हांगझोउ: नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम (Nepal Cricket Team) के लिए बुधवार का दिन किसी सपने के सच होने से कम नहीं था. नेपाल की टीम ने चीन में जारी एशियाई खेलों 2023 (Hangzhou Asian Games 2023) के चौथे दिन बुधवार को ग्रुप-ए के पहले T20Is क्रिकेट मैच में मंगोलिया (Nepal vs Mongolia) को 273 रनों से धूल चटा दी. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम का रनों के लिहाज से यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है.

नेपाल के Dipendra Singh Airee ने तोड़ा युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठोकी T20Is की सबसे तेज फिफ्टी

नेपाल ने हांगझोउ के पिंगफेंग क्रिकेट ग्राउंड (Pingfeng Campus Cricket Field, Hangzhou) पर 20 ओवर में 3 विकेट पर 314 रन का विशाल स्कोर बना दिया. टी20 क्रिकेट इंटरनेशनल में किसी भी टीम का यह सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में मंगोलिया की टीम 13.1 ओवर में सिर्फ 41 रनों पर ही ढेर हो गई. मंगोलिया के लिए डवासुरेन जमयनसुरेन (Davaasuren Jamyansuren) ही सिर्फ दोहरे अंकों में पहुंचने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे. उन्होंने 10 रन बनाए.

नेपाल के दाएं हाथ के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी (Dipendra Singh Airee) ने इस मुकाबले में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) द्वारा बनाया गया सबसे तेज टी20 इंटनेशनल अर्धशतक (fastest fifty in T20Is) का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने मंगोलिया के खिलाफ केवल 9 गेंदों पर ही अपनी फिफ्टी पूरी कर ली.

23 साल के दीपेंद्र ने 10 गेंदों पर 52 रन की धमाकेदार पारी खेली. मंगोलिया के खिलाफ (Nepal vs Mongolia) खेली गई उनकी इस रिकॉर्डतोड़ पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने इन 52 रनों की पारी में 48 रन केवल छक्कों से ही पूरा किया. दीपेंद्र सिंह ने 8 छक्के उड़ाए. T20Is में इससे पहले, सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भारत के युवराज सिंह के नाम था. युवी ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की थी. उस मैच में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 गेंदों पर लगातार छह छक्के लगाए थे.

कुशल मल्ला ने ठोका T20Is क्रिकेट का सबसे तेज शतक

दीपेंद्र सिंह ऐरी (Dipendra Singh Airee) के अलावा कुशल मल्ला (Kushal Malla) ने भी केवल 50 गेंदों में ही 137 रन की धुआंधार पारी खेल डाली. मल्ला ने इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 12 छक्के लगाए. उन्होंने केवल 34 गेंदों पर ही अपनी शतक पूरा कर लिया, जोकि अब T20Is क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है.

मंगोलिया के खिलाफ नेपाल के कप्तान रोहित पॉडेल ने 27 गेंदों पर दो चौकों और 6 छक्कों की मदद से 61 रन की शानदार पारी खेली.

