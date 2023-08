Asia Cup 2023: रेप के आरोपी संदीप लामिछाने के बगैर नेपाल टीम पाकिस्तान पहुंची

एशिया कप में पहली बार शिरकत करने जा रही नेपाल क्रिकेट टीम मंगलवार को पाकिस्तान पहुंच गई है. लेकिन उसके दल में उसके स्टार लेग स्पिनर संदीप लामिछाने (Sandeep Lamichhane) शामिल नहीं हैं, जबकि उन्हें इस टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह मिली थी. दरअसल संदीप पर अपने देश में नाबालिग से रेप का मामला चल रहा है. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है और उन्हें इसके लिए कोर्ट में पेश होना है.

23 वर्षीय लामिछाने पर बीते साल अगस्त में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ काठमांडू के एक होटल में दुष्कर्म का आरोप लगा था. लामिछाने ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों से इनकार किया था. लेकिन मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है और उन्हें इसी संदर्भ में पेश होना है.

टीम के पाकिस्तान रवाना होने से पहले नेपाल क्रिकेट असोसिएशन के मैनेजर प्रदीप मजगइयन ने मीडिया को बताया, ‘उनके खिलाफ कोर्ट में मामला है इसलिए वह हमारे साथ नहीं जा रहे हैं. फिलहाल उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्या भी है.’

खबरों के मुताबिक, लामिछाने के इस मामले की कोर्ट में सुनवाई रविवार को होगी. इसके बाद उम्मीद है कि वह वनडे एशिया कप टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम से जाकर जुड़ पाएंगे.