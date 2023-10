IND vs NEP: '...पड़ोसियों को और शक्ति मिले', नेपाल के फैन हो गए आकाश चोपड़ा

भारत ने नेपाल को 23 रन से हराकर एशियन गेम्स 2023 के सेमीफाइनल में जगह बना ली. मंगलवार को क्वॉर्टर फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 202 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में नेपाल ने अच्छा संघर्ष किया और 9 विकेट पर 179 रन बनाकर भारत के लिए अच्छी चुनौती पेश की. इस युवा टीम ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर खेला और मैच आसानी से नहीं गंवाया. चीन के ग्वांगझू में खेले गए इस क्वॉर्टर फाइनल मैच में भारतीय टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल ने शानदार सेंचुरी लगाई. उन्होंने 49 गेंद पर 100 रन की पारी खेली. इसके बाद रिंकू सिंह ने सिर्फ 15 गेंद पर 37 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली.

नेपाल के इस प्रदर्शन से पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ‘एक्स’ पर लिखा, ‘जितना मैं नेपाल को खेलते देखता हूं, उतना मुझे उनकी क्षमता का अहसास होता है. एशिया कप में पूरी बल्लेबाजी की. उन्होंने आज भी भारत को अच्छी चुनौती दी. पड़ोसियों को और शक्ति मिले.’

The more you see Nepal play, the more you realise the potential they have. Batted almost the entire quota in Asia Cup. Gave India a good fight today too. More power to the neighbours 😇🤗 #IndvNep #AsianGames

