T20 World Cup 2026: नेपाल के शेर मल्ला ने लिया डेब्यू में पहली ही गेंद पर विकेट, मैच से पहले ही मिल गया 'लकी-चार्म', इंग्लैंड के खिलाफ किया कमाल
Sher Malla vs England: नेपाल के गेंदबाज शेर मल्ला ने कमाल कर दिया. उन्होंने टी20 डेब्यू में पहली ही गेंद पर विकेट अपने नाम कर दिया.
नेपाल और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला खेला जा रहा है. मुंबई के ऐतिहासिक वानखे़ड़े स्टेडियम पर नेपाल के स्पिनर शेर मल्ला ने कमाल कर दिया. इस गेंदबाज ने रविवार, 8 फरवरी को अपने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू में पहली ही गेंद पर विकेट ले लिया. इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में इस स्पिनर ने फिरकी का ऐसा जाल बुना कि उन्होंने इतिहास बना दिया. उन्होंने फिल सॉल्ट का विकेट लिया.
इंग्लैंड के पारी का आगाज फिल सॉल्ट और जोस बटलर ने किया. दाएं हाथ के बल्लेबाज सॉल्ट एक आक्रामक खिलाड़ी हैं. और इंग्लैंड की टीम को उनसे तेज और बड़ी पारी की उम्मीद थी. लेकिन मल्ला ने अपने स्पैल की पहली ही गेंद पर ऐसा फिरकी का जाल बुना कि सॉल्ट उसमें फंस गए. उन्होंने गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहा लेकिन गेंद का बल्ले का किनारा लिया और हवा में गई. संदीप लामिछाने ने आसान सा कैच किया. सॉल्ट ने सिर्फ दो गेंदों का सामना किया. वह सिर्फ एक ही रन बना सके.
मल्ला सिर्फ दूसरे नेपाली गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपनी पहली गेंद पर विकेट लिया हो. इससे पहले पारस खडका ने ऐसा किया था.
नेपाल के इस पूर्व कप्तान ने हॉन्ग कॉन्ग के इरफान अहमद को आउट किया था. यह नेपाल का ही पहला अंतरारष्ट्रीय टी20 इंटरनेशनल मुकाबला था. 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में चिटगांव में खेले गए मैच में उन्होंने यह कारनामा किया था. रविवार के मैच से पहले मल्ला को यह डेब्यू कैप टीम के पूर्व कप्तान और यह करिश्मा करने वाले पहले नेपाली गेंदबाज पारस खडका ने ही दी थी. इसके साथ ही मल्ला आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी जुड़े रहे हैं. वह लखनऊ की टीम के नेट बॉलर रहे थे.
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हैरी ब्रूक और जैकब बैथम ने हाफ सेंचुरी लगाई. इनकी पारियों के दम पर इंग्लैंड ने अपने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 184 का स्कोर बनाया. ब्रूक ने कहा था कि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना बेहतर रहेगा.
उन्होंने टॉस के दौरान कहा, ‘इस पिच पर थोड़ा स्पिन और उछाल नजर आ रहा है. हम तेज गेंदबाजों के साथ नई गेंद से आक्रमण करना चाहते हैं. हम किसी चीज को हल्के में नहीं ले सकते. हम परिस्थितियों में रहकर उनके हिसाब से खेलना चाहते हैं.’ वहीं नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा कि वह पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे.
