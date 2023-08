रेप के आरोपी को एशिया कप 2023 के लिए स्क्वॉड में मिली जगह, इस टीम से खेलेगा

नई दिल्ली: नेपाल ने एशिया कप 2023 (Nepal Announced Squad For Asia Cup 2023) के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद नेपाल तीसरी ऐसी टीम है, जिसने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान किया है. इस टीम में रेप के आरोपी लेग स्पिनर संदीप लामिछाने (Sandeep Lamichhane) को भी शामिल किया गया है. नेपाल के पूर्व कप्तान लामिछाने पर यौन शोषण का आरोप है और इस समय वो जमानत पर रिहा चल रहा है.

क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल (CAN) ने एशिया कप 2023 के लिए रोहित पौडेल ( Rohit Paudel) को इस 17 सदस्यीय टीम की कप्तानी सौंपी है. टूर्नामेंट में नेपाल को अपना पहला मुकाबला 30 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. इसके बाद 4 सितंबर को उसे भारत की चुनौती का सामना करना है. एशिया कप का आयोजन इस बार हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जा रहा है. इसके तहत मेजबान पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैच खेले जाएंगे जबकि फाइनल समेत बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे. एशिया कप इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा.

रेप के मामले में गिरफ्तार हो चुके लामिछाने

22 साल के लेग स्पिनर संदीप लामिछाने रेप के आरोप में गिरफ्तार भी हो चुके हैं. पिछले साल अगस्त में 17 साल की एक लड़की ने उनपर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. रेप का आरोप लगने के बाद लामिछाने से कप्तानी भी छीन ली गई थी. उन्होंने नेपाल के लिए अब तक 49 वनडे और 44 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.