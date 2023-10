BAN vs NED: नीदरलैंड ने बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप में दूसरी जीत हासिल की

कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के अर्धशतक और फिर शानदार गेंदबाजी से नीदरलैंड ने वनडे वर्ल्ड कप के मैच में बांग्लादेश को 87 रनों से करारी शिकस्त दी. नीदरलैंड ने खराब शुरुआत के बावजूद निर्धारित 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 229 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 42.2ओवर में 142 रनों पर ढेर हो गई. इससे पहले क्वालीफाइंग में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर बाहर का रास्ता दिखाने वाली नीदरलैंड की टीम की बांग्लादेश के खिलाफ जीत के नायक कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स तथा तेज गेंदबाज पॉल वान मीकरेन रहे. बांग्लादेश की यह लगातार पांचवीं हार है. उसके छह मैच में दो अंक हैं और वह सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गया है.

एडवर्ड्स में 89 गेंद पर 68 रन की पारी खेली. उन्होंने साइब्रैंड एंगलब्रेख्त (61 गेंद पर 35 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी की. इन दोनों के अलावा वेस्ली बारेसी ने 41 रन का योगदान दिया जबकि लोगान वान बीक ने अंतिम ओवरों में 16 गेंद पर नाबाद 23 रन की पारी खेली.

इसके बाद मीकरेन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 23 रन देकर चार विकेट लिए और अपने कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने में अहम भूमिका निभाई. बांग्लादेश के छह बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें मेहदी हसन मिराज ने सर्वाधिक 35 रन बनाए.

वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की ये चौथी ऐसी हार है जो उसे नॉन टेस्ट नेशन टीम के हाथों मिली है. कनाडा (2003), केन्या (2003), आयरलैंड (2007) और नीदरलैंड (2023) की टीमें बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में हरा चुकी हैं.

Netherlands pulled off yet another stellar win in #CWC23 as they beat Bangladesh at Eden Gardens 🤩#NEDvBAN 📝: https://t.co/GrSfCMbzj2 pic.twitter.com/KExeIXi226

— ICC (@ICC) October 28, 2023