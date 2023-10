Hindi Cricket Hindi

Netherlands Creates History With Win Against South Africa In Odi World Cup Funny Memes Viral On Social Media

World Cup 2023: नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को चटाई धूल, सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की आई बाढ़

नीदरलैंड्स (SA VS NED) की टीम ने 43 ओवर के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए. 246 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 207 रन पर ढेर हो गई.

(Photo-Twitter)

धर्मशाला. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में नीदरलैंड्स की टीम ने एक और बड़ा उलटफेर किया है. मंगलवार को खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका (SA VS NED) को 38 रन से हराकर इतिहास रच दिया. नीदरलैंड्स की वनडे वर्ल्ड कप इतिहास की तीसरी जीत है. इससे पहले नीदरलैंड्स ने 2003 में नामीबिया और 2007 में स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की थी. 16 साल बाद नीदरलैंड्स की टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को मात दी है. पिछले साल टी-20 विश्व कप में भी नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को धूल चटाई थी.

Trending Now

नीदरलैंड्स (SA VS NED) की टीम ने 43 ओवर के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए. 246 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 207 रन पर ढेर हो गई. साउथ अफ्रीका की इस हार के बाद सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया यूजर्स ने साउथ अफ्रीका की इस हार पर जमकर मजे लिए हैं.

You may like to read

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं फनी मीम्स:

Roelof van der Merwe during his last game for South Africa in 2010- “There wasn’t much opportunity for me to break into the South Africa team. At that time, it was the best decision for my family” His return vs South Africa

29 (19)

2/34#NEDvSA #CWC23INDIA #SAvsNED pic.twitter.com/coQEgduJsq — ICT Fan (@Delphy06) October 17, 2023

Netherlands ranked 14th in the ICC ODI team ranking. South Africa ranked 3rd in the ICC ODI team ranking. Celebrations be like:#SAvsNED #SAvNED #NEDvsSA pic.twitter.com/RGymJ6u3s5 — Shubham (@DankShubhum) October 17, 2023

July 10 Netherlands Coach asking other Boards for games

Sep 25th – Netherlands were 34 for 9 against Karnataka in the practice game.

Oct 17th – Netherlands beat South Africa in the World Cup match.pic.twitter.com/Knvcad2ZFM#NEDvsSA #SAvsNED — ICT Fan (@Delphy06) October 17, 2023

Netherlands Bois on their way to create an upset at Dharmshala #SAvsNED pic.twitter.com/IMjNiFZznC — Sameer (@agonyofsameer) October 17, 2023

RECOMMENDED STORIES