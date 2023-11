AFG vs NED: नीदरलैंड ने बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड, ODI क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा

AFG vs NED: नीदरलैंड की टीम वनडे वर्ल्ड कप मैच में शुक्रवार को यहां अफगानिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.3 ओवर में 179 रन पर ऑलआउट हो गयी. नीदरलैंड के लिए साइब्रांड एंजेलब्रेक्ट ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाये. अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी ने तीन जबकि नूर अहमद ने दो विकेट लिये.

नीदरलैंड टीम के चार बल्लेबाज रन आउट हुए जिससे वनडे क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान बन गया. वनडे क्रिकेट के इतिहास ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक टीम के पहले 5 बल्लेबाजों में से 4 बल्लेबाज रन आउट होकर पवेलियन लौटे हैं. रन आउट होने वाले बल्लेबाजों में मैक्स ओ’डाउड, कॉलिन ऐकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स और साइब्रैंड एंगलब्रेख्त शामिल रहे.

वर्ल्ड कप में एक पारी में 12वीं बार ऐसा हुआ है जब 4 या उससे ज्यादा बल्लेबाज रन आउट हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चार बार इस रिकॉर्ड में शामिल रहा है.

Today is the first time in One-Day International history that four of the first five players in a team innings have been run-out! #NEDvAFG #AFGvNED #CWC2023INDIA #CWC23 pic.twitter.com/IEZ920OD7u

