Netherlands 15-member squad for the ICC ODI World Cup 2023: नीदरलैंड ने भारत में होने वाले ICC वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. स्कॉट एडवर्ड्स को टीम की कमान सौंपी गई है. टीम में अनुभवी कॉलिन एकरमैन और रूलोफ वैन डेर मेरवे की वापसी हुई है.

नीदरलैंड ने इस साल जुलाई में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था. वह वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करने वाली 10वीं टीम थी. वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सुपर-6 राउंड में स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराकर नीदरलैंड्स ने यह मुकाम हासिल किया था.

बता दें, भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी जिनमें श्रीलंका और नीदरलैंड्स ने क्वालिफाई करके टूर्नामेंट में जगह बनाई. वहीं, मेजबान भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका ने सीधे एंट्री मारी.

वर्ल्ड कप 2023 के लिए अब तक नीदरलैंड समेत कुल 5 देश अपनी टीम का ऐलान कर चुके हैं. इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका शामिल हैं.

वर्ल्ड कप 2023 के लिए नीदरलैंड की टीम: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), मैक्स ओ’डोड, बास डी लीडे, विक्रम सिंह, तेजा निदामानुरु, पॉल वैन मीकेरेन, कॉलिन एकरमैन, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, रयान क्लेन, वेस्ले बर्रेसी, साकिब जुल्फिकार, शारिज़ अहमद, साइब्रांड एंगेलब्रेक्ट.