विश्व कप 2023 से पहले भारत में अभ्यास मैच खेलेगी नीदरलैंड्स टीम; सितंबर में करेगी दौरा

आईसीसी विश्व कप 2023 के लि अपनी तैयारियां पुख्ता करने के मकसद से नीदरलैंड टीम कुछ अभ्यास मैच खेलने सितंबर के दूसरे हफ्ते में ही भारत आ जाएगी. मैचों की तारीखों और स्थान पर अभी काम हो रहा है.

नीदरलैंड क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “हम कुछ दिन पहले ही भारत पहुंच रहे हैं. हम आधिकारिक अभ्यास मैचों से पहले कुछ मैच खेलेंगे. ये मैच हमारे लिये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले महीने विश्व कप के लिये क्वालीफाई करने के बाद से हमने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेली है.’’

बेंगलुरू में अभ्यास मैचों के बाद डच टीम हैदराबाद या त्रिवेंद्रम में आधिकारिक अभ्यास मैच खेलेगी. नीदरलैंड को विश्व कप में पहला मैच छह अक्टूबर को पाकिस्तान से और दूसरा नौ अक्टूबर को न्यूजीलैंड से हैदराबाद में खेलना है. नीदरलैंड विश्व कप में पांचवीं बार खेल रही है लेकिन 2011 के बाद यह उसका पहला विश्व कप होगा.

दरअसल नीदरलैंड के कोच रयान कुक (Ryan Cook) ने विश्व कप 2023 क्वालीफिकेशन के बाद सभी उपमहाद्वीप की टीमों को एक भावुक मैसेज भेजा था जहां उन्होंने क्रिकेट बोर्डों से उनकी टीम के खिलाफ एक या दो मैच खेलने के लिए कहा क्योंकि डच टीम ने एशिया में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है और आईसीसी टूर्नामेंट से पहले उन्हें उपमहाद्वीप के हालातों में अभ्यास करने की जरूरत है.