Netizens Brutally Trolled Babar Azam After The Pakistan Lost The Super 4 Clash Against Sri Lanka In The Asia Cup

Asia Cup 2023: 'घंटे का किंग', पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बंधने पर ट्रोल हुए बाबर आजम

पाकिस्तान की हार के साथ ही बाबर आजम सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. कई फैंस तो बाबर आजम को 'घंटे का किंग' कह रहे हैं.

PAK vs SL: एशिया कप 2023 में पाकिस्तान टीम का सफर सुपर-4 राउंड में ही समाप्त हो गया. बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम को सुपर-4 के 5वें मुकाबले में मेजबान श्रीलंका के हाथों 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. कोलंबो में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा बारिश के कारण डकवर्थ लुईस से निकला जिसमें श्रीलंका ने आखिरी गेंद पर बाजी मारते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई.

बारिश के कारण मैच की शुरुआत में ही विलंब हुआ जिसके कारण इसे 45 ओवर का कर दिया गया. मैच के बीच में दोबारा बारिश आई जिसके कारण मैच में ओवरों की संख्या फिर घटाकर 42 कर दी गई. श्रीलंका को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत 252 रन का लक्ष्य मिला जिसे उसने 2 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.

Some people thought babar will be able to qualify for finals #PAKvSL #PakistanCricket pic.twitter.com/rNIG4v9MQc — Sarthak Tripathi (@Tsarthak_26) September 14, 2023

एक यूजर ने लिखा, “वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक, लंबर-1 वनडे टीम, बाबर नंबर-1 और बेस्ट पेस तिकड़ी. लेकिन पाकिस्तान एशिया कप से बाहर”

– World Class bowling attack

– Lumber 1 ODI team

– Babar is no 1

– Best Pace trio Pakistan knocked out from the Asia Cup#SLvPAK #PAKvsSL #PAKvSL #AsiaCup23 pic.twitter.com/hIqj7atyVx — Ash (@Ashsay_) September 14, 2023

Babar Azam who showed up in Asia Cup: pic.twitter.com/fIwGkPXkLd — mahnoor (@noorayy__) September 14, 2023

Let’s all laugh at the fact that Babar Azam is No. 1 ODI batter 😂🤣😂🤣#PAKvSL pic.twitter.com/BLCvLF6Bpt — Incognito (@Incognito_qfs) September 14, 2023

Babar Azam leaving for Karachi Airport after losing from Sri Lanka #PakistanCricket#PAKvsSL pic.twitter.com/uXyquhCP5Y — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) September 14, 2023

Babar Azam good bye#PAKvsSL pic.twitter.com/S956uVUoxY — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) September 14, 2023

#PAKvSL #PakvsSL Rizwan to Babar Azam when it comes to performing in Do or Die match pic.twitter.com/c81YB5urQz — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) September 14, 2023

Babar Azam vs Nepal/Zimbabwe

Babar Azam vs India/Top teamspic.twitter.com/rstDFAKW0r — Cricket🏏 Lover // ICT Fan Account (@CricCrazyV) September 14, 2023

