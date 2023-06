'अजिंक्य रहाणे को ऐसे खेलते हुए कभी नहीं देखा', भारतीय बल्लेबाज को देख हैरान हुए एबी डीविलियर्स

भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक का सामना करते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final 2023) मैच में टीम इंडिया का उम्मीदों के जगाए रखा है. रहाणे ओवल टेस्ट के तीसरे दिन लंच तक 122 गेंदो पर 89 रन बनाकर नाबाद रहे. रहाणे और शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) की शतकीय साझेदारी के दम पर भारतीय टीम ने पहला सेशन खत्म होने तक 260/6 का स्कोर खड़ा कर लिया है.

टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन पूरे कर चुके रहाणे की बल्लेबाजी की कमेंट्री बॉक्स से लेकर सोशल मीडिया तक जमकर सराहना की गई.

मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगल ने रहाणे की पारी पर ट्वीट किया, “एक बार फिर, जडेजा भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज दिखे और अब वो शीर्ष 6 बल्लेबाज हैं. और उंगली की उस चोट के बाद रहाणे काफी बेहतरीन टच में दिखे. लेकिन शीर्ष क्रम चिंता का विषय है और उसे अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना होगा.”