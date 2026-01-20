Hindi Cricket Hindi

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ तीन टी20 मैचों के लिए क्रिस्टियन क्लार्क को शामिल किया

हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस्टियन क्लार्क टाम में शामिल.

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले तीन मैचों के लिए युवा हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस्टियन क्लार्क को टीम में शामिल किया है. यह सीरीज बुधवार से नागपुर में शुरू होगी. दरअसल, तेज गेंदबाज एडम मिल्ने और अनुभवी स्पिन गेंदबाज माइकल ब्रेसवेल इस समय चोट से जूझ रहे हैं, इसी वजह से टीम प्रबंधन ने यह कदम उठाया है.

क्रिस्टियन क्लार्क ने हाल ही में अपने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय दौरे में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने तीन मैचों में सात विकेट लिए, जिनमें भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को दो बार आउट करना भी शामिल है. इसके अलावा उन्होंने निचले क्रम में उपयोगी रन बनाए और क्षेत्ररक्षण में दो कैच भी पकड़े.

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने बताया कि क्लार्क को मुख्य रूप से बैकअप विकल्प के तौर पर टीम में रखा गया है, ताकि तेज गेंदबाजों के कार्यभार को सही तरीके से संभाला जा सके. उन्होंने कहा कि इस समय टीम में खिलाड़ियों का आना-जाना चल रहा है. कुछ खिलाड़ी चोट से लौट रहे हैं, कुछ फ्रेंचाइजी क्रिकेट से सीधे जुड़ रहे हैं और बाकी खिलाड़ी भारत के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज और सुपर स्मैश के बाद टीम से मिल रहे हैं.

वाल्टर ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पास इस सीरीज के पहले तीन मैचों के लिए पर्याप्त तेज गेंदबाजी के विकल्प हों और यह क्रिस्टियन के लिए भारत के अपने पहले दौरे पर ग्रुप के साथ थोड़ा और समय बिताने का एक शानदार मौका है. उन्होंने निश्चित रूप से वनडे सीरीज में अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन जो बात खास तौर पर प्रभावशाली थी, वह थी उनका शांत स्वभाव और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता.”

कोच ने यह भी पुष्टि की कि माइकल ब्रेसवेल नागपुर पहुंचे हैं. इंदौर में खेले गए तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच के दौरान क्षेत्ररक्षण करते समय उनके बाएं पिंडली में हल्की चोट लगी थी. आने वाले दिनों में उनका इलाज और निगरानी की जाएगी, इसके बाद दौरे में आगे खेलने को लेकर फैसला लिया जाएगा.

वहीं, तेज गेंदबाज एडम मिल्ने दक्षिण अफ्रीका की एसए20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते हुए बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट का शिकार हो गए हैं. उनकी चोट का आकलन किया जा रहा है.

रॉब वॉल्टर ने बताया कि इंदौर में एकदिवसीय सीरीज जीतने के बाद टीम अच्छे मनोबल के साथ नागपुर पहुंची है. शानदार टीम वर्क के साथ कई बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिले, जिससे हमने कुछ ऐसा हासिल किया जो पहले कभी नहीं हुआ था.

न्यूजीलैंड टीम: मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क (पहले तीन मैच), डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी. ( आईएएनएस )