न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर में ही पिलाया पानी, बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के चलते 1-2 से गंवाई सीरीज- विराट कोहली के अलावा सभी फुस्स
साल 2024 भारत को उसके घर में टेस्ट सीरीज हराकर गई न्यूजीलैंड ने अब वनडे सीरीज में भी धोकर रख दिया है. कीवी टीम ने पहली बार भारत को उसके घर में वनडे सीरीज में मात दी.
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत में वनडे सीरीज खेलने आई न्यूजीलैंड ने मेजबान टीम को 1-2 से हराकर हैरान कर दिया है. न्यूजीलैंड यहां अपनी दूसरी श्रेणी की टीम के साथ आई थी, जिसमें वह अपने टॉप खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप से पहले आराम दे रही थी. लेकिन उसकी दूसरी श्रेणी की इस टीम ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों से सजी टीम को हराकर अपना दबदबा दिखा दिया है. न्यूजीलैंड की भारत में भारत के खिलाफ यह पहली वनडे सीरीज जीत है. इससे पहले उसने पिछली बार (2024) में भारत को पहली बार टेस्ट सीरीज में भी धोया था. तब भारत को कीवी टीम के खिलाफ 0-3 की हार मिली थी.
भारत यहां सीरीज के पहले मैच में ही जीत दर्ज कर पाया. इसके बाद उसे राजकोट और इंदौर में हार का सामना करना पड़ा. रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेहमान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 337 रन बनाए. भारत इसके जवाब में सिर्फ 296 रन ही बना पाया और उसकी पूरी टीम 46 ओवर में ही सिमट गई.
भारत की ओर से विराट कोहली (124), नीतीश कुमार रेड्डी (53) और हर्षित राणा (52) को छोड़कर बाकी कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया. भारत की शुरुआत भी खराब रही और रोहित शर्मा (11) जैक फॉल्क्स का पहला शिकार बने. कुछ देर बाद कप्तान शुभमन गिल (23) को काइल जेमीसन ने अपना शिकार बनाया. इसके बाद श्रेयस अय्यर (3) और केएल राहुल (1) भी चलते बने. 71 रन जोड़ने तक भारत ने अपने 4 विकेट गंवा दिए.
यहां एक छोर पर चेजमास्टर माने जाने वाले विराट कोहली खड़े थे लेकिन उन्हें सामने वाले छोर से टॉप ऑर्डर के किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला.
