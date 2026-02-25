Hindi Cricket Hindi

New Zealand Beat Sri Lanka By 61 Runs In Super 8 Match As Co Host Are Out Of Semi Final Hunt

मिचेल सेंटनर की तूफानी पारी के बाद रचिन रवींद्र की फिरकी में फंसकर श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप से बाहर

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया और उसने अपनी बेहतरीन फील्डिंग और बॉलिंग के दम पर कीवी टीम को झकझोर कर रख दिया था, जब सिर्फ 84 रनों पर उसने 6 खिलाड़ी आउट कर दिए. 3 विकेट उसने 84 के स्कोर पर ही निकाले लेकिन इसके बाद कप्तान मिचेल सेंटनर ने उसके धुएं उड़ा दिए.

टी20 वर्ल्ड कप में अपने घर पर खेल रही श्रीलंका को न्यूजीलैंड के खिलाफ हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होना पड़ा है. बुधवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेजबान टीम 61 रन से हारकर खिताब की दौड़ से बाहर हो गई. अब उसे 28 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 8 का अंतिम मुकाबला खेलना है, जो उसके लिए औपचारिकता मात्र है. मेजबान श्रीलंका एक वक्त बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रही थी लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर (47) और कॉल मैक्कॉन्ची (31*) की उम्दा पारियों ने उसके धुएं उड़ा दिए. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग पर उतरी श्रीलंका ने पावरप्ले में सिर्फ 44 रन ही खर्च किए थे.

इसके बाद उसके स्पिनरों ने मैच पर जोरदार शिकंजा कसा और 84 रन के स्कोर पर उसके 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. यह 13वें ओवर की शुरुआत थी, जब नंबर 7 पर उतरे कप्तान मिचेल सेंटनर के सामने नंबर 8 पर उतरे मैक्कॉन्ची के साथ मैच को बदलने की चुनौती का सामना करना पड़ा.

लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी सूझबूझ से श्रीलंका के उस मुश्किल स्पेल को निकाला और फिर अंतिम ओवरों में अपने हाथ खोलकर टीम के लिए चुनौतीपूर्ण स्कोर तक ले जाने का जिम्मा बखूबी निभाय. सेंटनर ने 26 बॉल की अपनी पारी में 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए. वह पारी की अंतिम गेंद पर आउट हुए. वहीं उनका साथ निभा रहे मैक्कॉन्ची ने 23 बॉल की पारी में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 31 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 तक पहुंचा दिया, जो इस मैदान पर मेजबान श्रीलंका के लिए काफी साबित हुआ. सुपर 8 में यह उसकी लगातार दूसरी हार है.

इससे पहले श्रीलंका को इंग्लैंड के हाथों 51 रन से हार का सामना करना पड़ा था. ग्रुप-2 से इंग्लैंड शुरुआती दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुका है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम 2 मुकाबलों में 3 प्वाइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है. पाकिस्तान ने 2 मुकाबलों में 1 प्वाइंट हासिल किया है. यह टीम तीसरे स्थान पर है.

न्यूजीलैंड की टीम 27 फरवरी को इंग्लैंड से भिड़ेगी, जिसमें उसकी कोशिश जीत के साथ नॉकआउट में पहुंचने की होगी. बुधवार को खेले गए इस मैच में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट खोकर 168 रन बनाए. इस टीम को सलामी जोड़ी ने संभली हुई शुरुआत दिलाई. टिम सीफर्ट ने फिन एलन के साथ 3.1 ओवरों में 30 रन की साझेदारी की. एलन 23 रन, जबकि सीफर्ट 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

टीम 34 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो चुकी थी. यहां से ग्लेन फिलिप्स ने रचिन रवींद्र के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रन जोड़े. रचिन 22 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 32 रन बनाकर आउट हुए.

इस साझेदारी के टूटते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई. मेहमान टीम ने 84 के स्कोर तक अपने 6 विकेट खो दिए थे. श्रीलंका की तरफ से महेश थीक्षाना और दुष्मंथा चमीरा ने 3-3 विकेट निकाले. एक विकेट डुनिथ वेललेज ने हासिल किया.

169 रनों के चुनौतीपूर्ण टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 107 रन ही बना सकी. श्रीलंका को पहली ही गेंद पर पथुम निसांका (0) के रूप में झटका लगा. इसके बाद टीम ने 6 के स्कोर पर चरिथ असलांका (5) का विकेट भी खो दिया.

पवन रत्नायके ने कुसल मेंडिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 रन जुटाए, लेकिन टीम निरंतर अंतराल पर विकेट खोती रही. रत्नायके ने 10 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि मेंडिस ने 23 गेंदों में 4 चौकों के साथ 31 रन की पारी खेली. डुनिथ वेललेज ने 29 रन जोड़े, लेकिन श्रीलंका को शर्मनाक हार से बचा नहीं सके.

न्यूजीलैंड की तरफ से ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रचिन रवींद्र ने 27 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि मैट हैनरी ने 2 विकेट निकाले. 1 सफलता कप्तान सेंटनर के हाथ लगी.

