न्यूजीलैंड ने किया पलटवार, तीसरे T20I में UAE को 32 रन से हराकर 2-1 से जीती सीरीज

दुबई: न्यूजीलैंड ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात ( NZ vs UAE) को 32 रनों से हराकर तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली. कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विल यंग (Will Young) और मार्क चैपमैन (Mark Chapman) के अर्धशतकों की मदद से 5 विकेट पर 166 रन का स्कोर बनाया और फिर यूएई की टीम को 7 विकेट पर 137 रन पर रोक दिया.

मेजबान यूएई की टीम ने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रचा था. यूएई की न्यूजीलैंड के खिलाफ वो पहली इंटरनेशनल जीत थी, लेकिन तीसरे और अंतिम मुकाबले में कीवी टीम ने जोरदार पलटवार करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली. विल यंग को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया जबकि चैपमैन को प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब से नवाजा गया.

न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 166 रन का स्कोर खड़ा किया. विल यंग और मार्क चैपमैन ने अर्धशतकीय पारी खेली. यंग ने 46 गेंदों पर 7 चौकों और एक छक्के की मदद से 56 जबकि चैपमैन ने 32 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों के सहारे 51 रन बनाए. अंत में मिचेल सैंटनर ने 11 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.