बर्मिंघम। सलामी बल्लेबाज फिन ऐलन (83) और ग्लेन फिलिप्स (69) की ताबड़तोड़ पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां इंग्लैंड को 74 रन से करारी शिकस्त देकर चार मैचों की श्रृंखला में शानदार वापसी की.

मैन ऑफ द मैच ऐलन ने 53 गेंद की पारी में चार चौके और दो छक्के लगाये तो वही फिलिप्स ने 34 गेंद की पारी में पांच छक्के और इतने ही चौके लगाये. सीरीज की शुरुआत दोनों मैचों में हार का सामना करने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 202 रन बनाने के बाद इंग्लैंड की पारी को 18.3 ओवर में 128 रन पर समेट दी.