T20 World Cup 2026: 'साउथ अफ्रीका पर नहीं रहेगा चोकर्स का टैग', फाइनल से पहले पूर्व पेसर की बड़ी चेतावनी

T20 World Cup 2026 Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. और साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी ने कहा है कि अपनी परिस्थितियों में भारत बहुत मजबूत टीम है.

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाएगा. और इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है इसे लेकर साउथ अफ्रीका के पूर्व पेसर डेल स्टेन ने अपनी राय दी है. स्टेन का मानना है कि इस मुकाबले में भारत की टीम बहुत मजबूत है. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड को इस मैच में जीत के लिए चमत्कार करना होगा.

‘साउथ अफ्रीका से हट जाएगा चोकर्स का टैग’

एबी डी विलियर्स के यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए डेल स्टेन कहा कि भारतीय टीम अपने देश और अपनी परिस्थिति में बहुत मजबूत है. उन्हें हराना बेहद मुश्किल काम है. न्यूजीलैंड को अगर जीत दर्ज करनी है, तो उन्हें चमत्कार करना होगा. स्टेन ने कहा कि न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है और बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है. इसलिए वे चाहते हैं कि टीम जीते, लेकिन भारत के सामने न्यूजीलैंड का जीत पाना मुश्किल लगता है.

पूर्व तेज गेंदबाज ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर न्यूजीलैंड भारतीय टीम के खिलाफ नहीं जीत पाई तो साउथ अफ्रीका पर लगा ‘चोकर्स’ का टैग वह उसे दे देंगे. न्यूजीलैंड अब तक सात आईसीसी फाइनल खेल चुकी है और सिर्फ 2 बार ही जीत सका है, इसलिए भारत के खिलाफ फाइनल न जीत पाने की स्थिति में चोकर्स का टैग उन्हें दे दिया जाना चाहिए.

ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ साउथ अफ्रीका ही हरा सकता था

एबी डी विलियर्स ने इस दौरान 2015 वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों साउथ अफ्रीका को मिली हार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस हार का अब भी अफसोस है. ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में फाइनल में सिर्फ साउथ अफ्रीका ही हरा सकता था.

कुल टी20 इंटरनेशनल मैच भारत जीता न्यूजीलैंड जीता टाई/बेनतीजा 30 18 11 1

टी20 विश्व कप में भारतीय टीम का न्यूजीलैंड खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक तीन मैच हुए हैं और तीनों ही मैचों में न्यूजीलैंड विजयी रही है.

न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए नॉक आउट मैचों से आगे बढ़ पाना हमेशा से मुश्किल रहा है. इस बार भी न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. न्यूजीलैंड अब तक सिर्फ 2 आईसीसी ट्रॉफी (चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप) जीती है. दोनों जीत उसे भारत के खिलाफ ही मिली है.

टी20 विश्व कप इतिहास में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड शानदार है. अब तक खेले गए तीनों ही मैचों में न्यूजीलैंड जीती है. ऐसे में फाइनल में न्यूजीलैंड के प्रदर्शन पर नजर रहेगी.

