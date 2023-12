न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. ODI टीम के लिए 13 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जिसमें 3 नए चेहरे शामिल हैं. न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच 17 से 23 दिसंबर तक 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया जबकि ट्रेंट बोल्ट ने खुद को सिलेक्शन से दूर रखा.

केन विलियमसन की जगह टॉम लाथम को वनडे टीम का कप्तान चुना गया है. व्यस्त घरेलू सीज़न से पहले विलियमसन, टिम साउदी , डेरिल मिचेल,मिचेल सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स और डेवोन कॉनवे को ट्रेंट बोल्ट के साथ वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है.

लाथम और ये सभी नाम मौजूदा बांग्लादेशी टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं. लेग स्पिनर आदि अशोक को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है. आदि ब्लैककैप्स की T20 टीम का हिस्सा रह चुके हैं. ऑलराउंडर जोश क्लार्कसन और तेज गेंदबाज विल ओ’रूर्के को पहली बार मौका दिया गया है.

अशोक ने पहले ब्लैककैप्स के लिए एक T20 खेला था. ईश सोढ़ी, जो ब्रेक लेने से पहले पहले T20 के लिए उपलब्ध होंगे, उनकी जगह अशोक लेंगे. रचिन रवींद्र, जिन्हें बांग्लादेश में दोनों टेस्ट के लिए नहीं चुना गया था, टीम में दूसरे स्पिनर होंगे.

ODI सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम:

टॉम लैथम, आदि अशोक (दूसरा और तीसरा वनडे), फिन एलन, टॉम ब्लंडेल, मार्क चैपमैन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, हेनरी निकोल्स, विल ओ’रूर्के, रचिन रवींद्र, ईश सोढ़ी (पहला वनडे) , विल यंग।

वनडे सीरीज का शेड्यूल:

The team’s first home series of the summer starts in Dunedin next Sunday! Read more | https://t.co/Rso7ijDJ74 #NZvBAN pic.twitter.com/eGjn4cRePB

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 6, 2023