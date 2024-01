PAK vs NZ: पाकिस्तान की बच गई इज्जत, आखिरी T20I को जीतकर न्यूजीलैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप करने से रोका

क्राइस्टचर्च: फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की विस्फोटक पारियों के बाद अपने गेंदबाजों की घातक बॉलिंग के दम पर पाकिस्तान ने रविवार को पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले (New Zealand vs Pakistan, 5th T20I) में मेजबान न्यूजीलैंड को 42 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में कीवी टीम के हाथों 5-0 से क्लीन स्वीप होने बचा लिया. यहां हेग्ले ओवल मैदान पर खेले गए आखिरी मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 134 रन का स्कोर बनाया और फिर न्यूजीलैंड को 17.2 ओवर में 92 रन पर ढेर कर दिया.

135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और रचिन रवींद्र (1) जल्दी ही पवेलियन लौट गई. मेजबान टीम इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती चली गई और वो लक्ष्य से काफी दूर रह गई. कीवी टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने 26 और फिन एलन ने 22, टिम सिफर्ट ने 19 और विल यंग ने 12 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा और कोई बल्लेबाज दोहरे अंकों में नहीं पहुंच पाया.

Top 7: U-19 विश्व कप और ODI विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अंतिम मैच में शानदार प्रदर्शन किया. टीम के लिए इफ्तिखार अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर सबसे ज्यादा तीन विकेट लिया. उनके अलावा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने दो-दो जबकि जमान खान और ओसामा मीर को एक-एक सफलता मिली.

इससे पहले, पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने 20 साल के युवा सलामी बल्लेबाज हसीबुल्लाह खान खाता खोले बिना ही आउट हो गए. हालांकि इसके बाद रिजवान और जमान ने उपयोगी पारियां खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया.रिजवान ने 38 गेंदों पर चार चौकों की मदद से रन बनाए जबकि जमान ने 16 गेंदों पर चार छक्के और एक चौके के सहारे 33 रन बनाए. वहीं, शाहिबजादा फरहान ने 19 और अब्बास अफरीदी ने दो छक्कों की बदौलत नाबाद 14 रन का योगदान दिया.

