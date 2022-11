NZ vs PAK Semi-Final-1 : क्‍या सिडनी में आज मौसम अटकाएगा मैच में रोड़े? यहां देखें Weather Forecast

NZ vs PAK Weather Update Sydney : सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर आज पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है.

New Zealand vs Pakistan Weather Forecast : आज पाकिस्‍तान की टीम जब न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल मैच (PAK vs NZ Semi-Final-1) में मैदान पर उतरेगी तो उनकी कोशिश फाइनल में जगह बनाने की रहेगी. पाकिस्‍तान पहले भी एक बार टी20 वर्ल्‍ड कप जीत चुका है. ऐसे में बाबर आजम एंड कंपनी दूसरी बार यह खिताब अपने नाम करने का प्रयास करेगी. उधर, केन विलियमसन की टीम पूरी तरह से लय में नजर आ रही है. वो वर्ल्‍ड कप जीतने की बराबरी की हकदार है. कीवी टीम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मोस्‍ट फेवरेट नहीं मानी जा रही थी लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी इस टीम ने अपनी प्रतिभा का लोहा हर किसी को मनवाया.

सिडनी में मौसम का हाल (Sydney Weather Forecast)

आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड का मैच होना है. मौसम विभाग की मानें तो सिडनी के आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह के वक्‍त हल्कि बारिश होने की संभावना जरूर है लेकिन यह मुकाबला लोकल टाइम के अनुसार शाम सात बजे से होना है. ऐसे में सिडनी की पिच पर फैन्‍स को अच्‍छा मुकाबला देखने को मिल सकता है. मैच के दौरान उमस (ह्यूमिडिटी) का स्‍तर 73 प्रतिशत रहने की संभावना है जिससे खिलाड़ियों को दिक्‍कत जरूर हो सकती है.

सिडनी पिच रिपोर्ट

सिडनी की पिच को आमतौर पर स्‍लो-बैटिंग के लिए जाना जाता है. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच बल्‍लेबाजी के लिए अच्‍छी होती चली जाएगी. यहां टॉस जीतने वाली टीम की कोशिश पहले गेंदबाजी चुनने की रहेगी.