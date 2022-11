IND vs NZ Series: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ होने वाली आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. दोनों टीमों के बीच 18 नवंबर से तीन मैचों की टी20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने अपने घर में होने वाली इस सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाजी मार्टिन गुप्टिल और तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को शामिल नहीं किया है. वहीं, फिन एलेन को दोनों सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई है.

चयनकर्ताओं ने दोनों ही सीरीज के लिए केन विलियम्सन को टीम की कमान सौंपी है. वहीं, फिन एलेन पहली बार भारत के खिलाफ खेलेंगे. 23 साल के बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के लिए अब तक 23 टी20 और 8 वनडे मैच खेले हैं. तेज गेंदबाज एडम मिल्ने 2017 के बाद से पहली बार वनडे टीम में चुने गए हैं. उनके अलावा वनडे में तो टॉम लाथम टी20 में डेवॉन कॉनवे विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच 18 नवंबर को वेलिंग्टन में, दूसरा 20 नवंबर को तौरंगा और तीसरा तथा अंतिम टी20 मैच 22 नवंबर को नेपियर में खेला जाएगा. दोनों टीमें इसके बाद 25 नवंबर को ऑकलैंड में पहला वनडे. 27 नवंबर को दूसरा हेमिल्टन में दूसरा वनडे और 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में तीसरा वनडे खेलेगी.