Hindi Cricket Hindi

Nicholas Pooran Becoming Liability For Lsg In Ipl 2026 His Top Score So Far Shaken You

IPL 2026: टीम पर बोझ साबित हो रहा है ये 21 करोड़ का खिलाड़ी, अभी तक 21 रन भी नहीं बना पाया

IPL 2026: पूरन मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अकेले दम विपक्षी टीम पर दबदबा बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं.

IPL 2026: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन अभी तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. टीम के कई बल्लेबाज क्षमताओं के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं. इसमें एक नाम ऐसा भी है जिसकी फीस 21 करोड़ लेकिन सीजन में अब तक एक भी 21 रन वाली पारी नहीं खेल सका है. हम बात कर रहे हैं एलएसजी के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन की. टी20 फॉर्मेट में दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक बल्लेबाज माने जाने वाले पूरन का बल्ला आईपीएल 2026 में शांत है.

लय में नहीं है पूरन

इस सीजन के 4 मैचों की 4 पारियों में उनके बल्ले से महज 41 रन आए हैं जिसमें सर्वाधिक स्कोर 19 रन है. पूरन मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अकेले दम विपक्षी टीम पर दबदबा बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं. वह एलएसजी के लिए कई बार पिछले सीजन और उसके पहले ऐसा कर भी चुके हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में उनका बल्ला पूरी तरह शांत है. पूरन की असफलता टीम की परेशानी का कारण बना हुआ है. उनकी निराशाजनक फॉर्म की वजह से एलएसजी का मध्यक्रम अचानक बेहद कमजोर नजर आ रहा है. दूसरे युवा बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ रहा है जिसे वे अधिकांश मौकों पर नहीं झेल पा रहे हैं.

टीम भी अंकतालिका में नीचे

एलएसजी सीजन के 4 मैचों में 2 जीत के साथ अंकतालिका में सातवें स्थान पर है. यह आंकड़ा और निराशजनक हो सकता था अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकुल चौधरी की यादगार पारी नहीं आई होती. ऐसे में अगर एलएसजी को आगामी मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनानी है, तो पूरन का फॉर्म में लौटना बेहद जरूरी है.

21 करोड़ में हुए रिटेन

पूरन को एलएसजी ने 2023 में 16 करोड़ में खरीदा था और आईपीएल 2025 से पहले 21 करोड़ में रिटेन किया था. आईपीएल 2025 में 14 मैचों में 196.25 की स्ट्राइक रेट से 524 रन बनाने वाले पूरन ने अपने आईपीएल करियर के 94 मैचों में 14 अर्धशतक लगाते हुए 32.87 की औसत से 2,334 रन बनाए हैं. उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 166.12 है. एलएसजी आईपीएल 2026 में बेहतर करे, इसके लिए पूरन का फॉर्म में लौटना जरूरी है. पूरन जो कर सकते हैं, वो एलएसजी का कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सकता. (आईएएनएस)