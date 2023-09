निकोलस पूरन ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में धमाकेदार पारी खेली है. बाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने त्रिन्बांगो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए सिर्फ 51 गेंद पर सेंचुरी लगाई. बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ इस पारी में उन्होंने पांच चौके और 10 छक्के लगाए. पूरन इस पारी में नाबाद रहे और उनकी टीम ने छह विकेट पर 208 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में बारबाडोस की टीम 7 विकेट पर 166 रन ही बना सकी.

नाइट राइडर्स की टीम ने पहला विकेट जल्दी खो दिया था. स्कोरबोर्ड जब पर सिर्फ 20 रन थे तब मार्क दयाल को काइली मेयर्स ने शिकार बनाया था. दूसरे सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने 30 गेंद पर 37 रन बनाए. आंद्रे रसल ने 22 गेंद पर दो चौके और चार छक्के लगाते हुए 39 रन बनाए. लेकिन मैच के स्टार निकोलस पूरन रहे. पूरन की बात करें तो वह आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंटस की टीम का हिस्सा हैं.