LSG vs RCB: निकोलस पूरन ने 15 गेंदों पर ठोका अर्धशतक, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड केएल राहुल और पैट कमिंस के नाम हैं, जिन्होंने 14-14 गेंद में अर्धशतक लगाया था.

Fastest FIFTY of the season now belongs to Nicholas Pooran. He's playing a blinder of a knock here. What a turnaround this with the bat for Lucknow IPL.