LSG की जीत के बाद शर्टलेस होकर 'बोलो तारा रारा' पर निकोलस पूरन ने किया भंगड़ा, वीडियो वायरल

शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 1 रन से हराकर प्लेऑप में एंट्री कर ली. उसे आईपीएल 2023 की प्लेऑफ में तीसरा स्थान मिला है और टीम की इस जीत के हीरो रहे निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) ने शानदार अंदाज में डांस कर इसका जश्न मनाया. पूरन जिम सेशन में थे और वर्कआउट कर रहे थे. इस दौरान बैकग्राउंड में मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी का गाना बोलो तारा रारा प्ले हुआ तो पूरन भी भंगड़ा करने से खुद को नहीं रोक पाए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा जारी इस वीडियो में पूरन शर्टलेस होकर डांस करते दिख रहे हैं. इसमें पूरन के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के और भी खिलाड़ी हैं. वे सभी दलेर मेंहदी के लोकप्रिय पंजाबी गीत- ‘बोलो तारारा रारा’ पर डांस कर रहे हैं. यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. और फैंस पूरन के इस डांस स्टेप की खूब तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पूरन यहां जिम सेशन में अपना वक्त गुजार रहे थे. उनके पीछे चेस्ट एक्सरसाइड के लिए बारबेल रोड और वेट लिफ्टिंग वाली प्लेट्स भी दिख रही हैं. इस दौरान जब यह सुपरहिट सॉन्ग प्ले होता है तो पूरन एक्सरसाइज से ब्रेक लेकर डांस एन्जॉय कर रहे हैं.