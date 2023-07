VIDEO: स्टीव स्मिथ के रन आउट मामले में नितिन मेनन की क्यों हो रही तारीफ, आकाश चोपड़ा ने दी शाबाशी

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच द ओवल में जारी एशेज सीरीज 2023 के 5वें टेस्ट के दूसरे दिन स्टीव स्मिथ के रन आउट का मामला काफी गरमा जा रहा है. इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 283 रन बनाकर ढेर हो गई थी, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी कर रही है. खेल के दूसरे दिन स्टीव स्मिथ को रन आउट नहीं देने के फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. हालांकि स्टीव स्मिथ के रन आउट मामले में भारतीय अंपायर नितिन मेनन की जमकर तारीफ हो रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी नितिन मेनन के फैसले की सराहना की है.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की पारी के 78वें ओवर में क्रिस वोक्स की गेंद पर स्टीव स्मिथ ने मिडविकेट पर शॉर्ट खेलकर दो रन लेने की कोशिश की. मगर इस कोशिश में वह क्रीज से पीछे रह गए. विकेटकीपर जॉनी बेयरेस्टो ने सब्स्टिट्यूट फील्डर जार्ज एल्हम के सटीक थ्रो पर स्टंप बिखेर दिया.

स्मिथ को भी आभास हो चुका था कि वह आउट हो चुके हैं. स्मिथ पवेलियन की तरफ लगभग लौट चुके थे, मगर थर्ड अंपायर नितिन मेनन ने लंबे समय तक टीवी रिप्ले देखने के बाद स्टीव स्मिथ को नॉट आउट करार दिया. नितिन मेनन ने अलग-अलग एंगल से रिप्ले देखा और स्टीव को नॉट आउट बताया.

नितिन मेनन की इस फैसले की आकाश चोपड़ा ने जमकर तारीफ की है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शाबाश, नितिन मेनन। अच्छा निर्णय। एक मुश्किल निर्णय. द एशेज.”

Well done, Nitin Menon. Good decision. A tough decision. 👏👏 #TheAshes — Aakash Chopra (@cricketaakash) July 28, 2023

बेयरस्टो ने रन आउट से पहले बेल्स को किया टच

थर्ड अंपायर का मानना था कि गेंद पकड़ने से पहले ही बेयरस्टो के ग्लव्स से दो में से एक बेल्स हिल चुकी थी. उस वक्त स्मिथ का बल्ला क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाया था. हालांकि एक दूसरी बेल्स अभी भी स्टंप पर टिकी थी.