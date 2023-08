नई दिल्ली. दिल्ली का साथ छोड़कर अब नितीश राणा उत्तर प्रदेश से खेलते नजर आएंगे. नितीश राणा ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए से एनओसी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ में आवेदन किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा को यूपी रणजी टीम की कप्तानी भी सौंपी जा सकती है. हालांकि नितीश राणा के यूपी से खेलने पर विवाद भी शुरू हो गया है. पूर्व सेलेक्टर ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे खराब मिसाल बताया है.

पूर्व सेलेक्टर ने पूछे सवाल

सीनियर और जूनियर सेलेक्शन कमिटी की पूर्व चेयरमैन नीतू कपूर ने कहा, आखिर बाहर से आने वाले राणा को हम क्यों उत्तर प्रदेश टीम में शामिल कर रहे हैं. क्या हमारे पास प्रतिभावान खिलाड़ी नहीं हैं, जो टीम को लीड कर सके. अगर इसी तरह से बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलती रही तो टीम में 11 खिलाड़ी बाहरी होंगे और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सीमा रेखा के बाहर पर उनके लिए ताली बजाएंगे. नीतू कपूर ने कहा कि सीनियर और जूनियर टीम में कई बाहरी खिलाड़ियों को लगातार जगह दी जा रही है और यहां तक की उन्हें टीम की कमान भी सौंपी जा रही है, इससे गलत संदेश जाएगा.

यूपी के खिलाड़ियों के साथ होगा अन्याय

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो आईपीएल जैसी लीग में धमाल मचा रहे हैं. अगर हम नितीश राणा जैसे खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश से खेलने देते हैं तो यह राज्य के कम से कम एक खिलाड़ी के साथ न्याय नहीं होगा, ऐसे में जब हमारे कोच भी यूपी से नहीं है.