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दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज नितीश राणा पर लगा जुर्माना, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का मामला
आईपीएल ने एक बयान में कहा कि राणा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, साथ ही आईपीएल के खिलाड़ियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है.
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बल्लेबाज नितीश राणा पर एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ हुए मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने पर जुर्माना लगाया गया है. आईपीएल ने एक बयान में कहा कि राणा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, साथ ही आईपीएल के खिलाड़ियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है. राणा को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शामिल है जिन्हें आम तौर पर आपत्तिजनक, अश्लील, या अपवित्र (किसी भी भाषा में) माना और समझा जाता है और जिन्हें दर्शक या देखने वाली जनता, चाहे स्टंप माइक्रोफोन से या किसी और तरह से, सुन सकती है.
नीतीश राणा ने मानी अपनी गलती
इस व्यवहार में, उदाहरण के लिए, अपने खेल या किस्मत पर गुस्सा होकर गाली देना शामिल हो सकता है. राणा ने अपनी गलती और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा भी मान ली है. राणा इस मैच का हिस्सा नहीं थे. घटना 19वें ओवर में हुई जब राणा की चौथे अंपायर से बहुत ज्यादा गर्मी में ट्रिस्टन स्टब्स के ग्लव बदलने के अनुरोध को मना करने पर लंबी बहस हुई. डीसी के हेड कोच हेमांग बदानी भी चौथे अंपायर से बात कर रहे थे.
क्या है पूरा मामला
इसके तुरंत बाद, 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर, स्टब्स जेमी ओवरटन की गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश में आउट हो गए. वह वापस चले गए और ड्रेसिंग रूम जाते समय अपना बल्ला और ग्लव्स फेंक दिए, मैच की बात करें तो, संजू सैमसन के नाबाद 115 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे. जेमी ओवरटन ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लेते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 189 रन पर समेटने और सीएसके को 23 रन से सीजन की पहली जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे. (इनपुट्स आईएएनएस)
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