No Ball Controversary : मेलबर्न में भारत की टीम ने जीत दर्ज की लेकिन पाकिस्‍तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) इससे खुश नहीं हैं. अख्‍तर ने मैच में कथित तौर पर खराब अंपायरिंग का मुद्दा उठाया. अख्‍तर का मानना है कि आखिरी ओवर में विराट ने जिस गेंद पर फाइन लेग की दिशा में छक्‍का मारा था वो नोबॉल नहीं थी. ऑनफील्‍ड अंपायर ने इसे नोबॉल नहीं दिया था लेकिन छक्‍का लगाने के तुरंत बाद विराट अंपायर के पास गए थे और इसे नोबॉल दिए जाने की मांग करने लगे. थोड़ी देर सोच विचार के बाद लेग अंपायर ने इसे नोबॉल करार दिया. हालांकि पाकिस्‍तान के कप्‍तान बाबर आजम ने इसका विरोध भी किया लेकिन उनकी एक नहीं चली. इस एक नोबॉल ने मैच का रुख पलट दिया. भारत ने चार विकेट से मुकाबला अपने नाम किया.

शोएब अख्‍तर ने मैच के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, "अंपायर भाइयों, फूड फॉर थॉट आज रात के लिए."

Also Read - T20 World Cup 2022 Points Table : पाकिस्‍तान पर जीत के बाद प्‍वाइंट्स टेबल में हुुआ बदलाव, डालें एक नजर

पाकिस्‍तान के सीनियर जर्नलिस्‍ट साज सादिक ने भी इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उनकी सोच शोएब अख्‍तर के विचारों से मेल नहीं खाती. सादिक ने ट्विटर पर लिखा, “पाकिस्‍तान अंपायर के निर्णय से खुश नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह सही निर्णय था.”

Pakistan not happy with the no-ball decision but it looked like a fair call #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/WMKN1y5k3t

