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No Difference Between Pakistan And Israel Afghan Cricketers Outraged By Kabul Attack Know What Who Said

'पाकिस्तान-इजरायल में कोई फर्क नहीं...', काबुल हमले से भड़के अफगान क्रिकेटर- जानें किसने क्या कहा

Kabul Attack: अफगानिस्तान के कई क्रिकेटरों ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और एयर स्ट्राइक को अमानवीय बताया. पाकिस्तान के हमले में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है.

Kabul Attack: काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक में 400 लोगों की मौत हो गई. हमले के बाद अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक समेत कई अफगानी क्रिकेटरों ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा. नवीन-उल-हक ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘इजरायल और पाकिस्तानी शासन के बीच कोई अंतर ढूंढ़ना मुश्किल है.’ पाकिस्तान के हमले की कड़ी निंदा करते हुए नवीन ने इजरायल और हमास के युद्ध का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान और इजरायली शासन में कोई अंतर नहीं है.

नवीन अकेले ऐसे अफगान क्रिकेटर नहीं हैं जिन्होंने नागरिकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है. इससे पहले, राशिद खान और मोहम्मद नबी ने भी ‘वॉर क्राइम’और नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की थी.

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अजमतुल्लाह ने भी किया ट्वीट

उधर, अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने भी ताजा हमले के लिए पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने हवाई हमले में जान गंवाने वाले लोगों की मौत पर शोक जताया. अजमतुल्लाह ने ट्वीट किया, ‘आज रात, हमने यहां काबुल में एक जोरदार धमाका सुना. इसके तुरंत बाद, पाकिस्तानी हवाई हमलों की चपेट में आए एक अस्पताल से आग की लपटें आसमान में उठने लगीं. रमजान के महीने में, जब लोगों ने अपना रोजा खोला ही था, तब बेगुनाह जानें चली गईं और कई अन्य घायल हो गए. काबुल शोक में डूबा है. हम न्याय और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं.’

Earlier tonight we heard a powerful explosion here in Kabul. Soon after, flames rose into the sky from a hospital struck in Pakistani airstrikes. In the month of Ramadan, after people had opened their fasts, innocent lives were lost and many others wounded. My heart is with… — Azmatullah Omarzai (@AzmatOmarzay) March 17, 2026

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अफगान सरकार ने की 400 लोगों के मौत की पुष्टि

इससे पहले, अफगान सरकार के उप-प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की थी कि काबुल में नशामुक्ति केंद्र पर हुए हवाई हमले में 400 लोगों की जान चली गई. रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 9 बजे शहर में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. इससे रमजान का रोजा खोलने के बाद बाहर निकले स्थानीय लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि नशा-मुक्ति अस्पताल के सभी हिस्से तबाह हो गए हैं.

पाकिस्तान ने नकारा अफगानिस्तान का आरोप

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने काबुल में एक अस्पताल पर हमला करने के अफगानिस्तान के आरोप को खारिज कर दिया है. सूचना मंत्रालय ने इन दावों को ‘झूठा और गुमराह करने वाला’ बताया, और कहा कि उन्होंने केवल आतंकी इलाकों को निशाना बनाया.यह ताजा हमला अफगानिस्तान के उस दावे के बाद हुआ, जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते भी एक हवाई हमला किया था, जिनमें चार लोग मारे गए थे. इसके बाद काबुल ने कहा कि उसने पाकिस्तान में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया.

पाकिस्तान ने इस दावे को नकार दिया और कहा कि अफगानिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा भेजे गए तीन ड्रोन को मार गिराया गया था. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें फरवरी में तब और तेज हो गईं, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार के खिलाफ ‘खुले युद्ध’ की घोषणा कर दी.