'WTC फाइनल के लिए भारत में नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज के लिए कोई जगह नहीं', अश्विन को ना चुनने पर भड़के फैंस

7 जून, बुधवार से लंदन के केनिंग्टन ओवल में पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 मुकाबले के लिए चुनी गई भारतीय प्लेइंग इलेवन में दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को मौका नहीं मिला है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला करते हुए बताया कि शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) फाइनल मैच के लिए टीम इंडिया के चौथे तेज गेंदबाज होंगे.

रोहित शर्मा ने कहा, “हम गेंदबाजी करने जा रहे हैं. परिस्थितियों को देखते हुए और मौसम को भी ध्यान में रखकर. मुझे नहीं लगता कि पिच बहुत ज्यादा बदलेगी. आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और शीर्ष पर आना होगा. चार तेज गेंदबाज और एक स्पिनर. स्पिनर हैं जडेजा.”

भारत के टीम कॉम्बिनेशन में अश्विन की गैरमौजूदगी पर रोहित ने कहा, “ये हमेशा कठिन होता है (अश्विन को छोड़ना), वह इतने सालों में हमारे लिए मैच विजेता रहा है. लेकिन आपको वो चीजें करनी होती हैं जो टीम के लिए जरूरी होती.”

हालांकि फैंस को भारतीय कप्तान का ये फैसला पसंद नहीं आया. भारत के प्लेइंग इलेवन का ऐलान करते ही ट्विटर पर चर्चा शुरू हो गई कि टेस्ट क्रिकेट के नंबर एक गेंदबाज को टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसे अहम मैच में क्यों नहीं खिलाया जा रहा है.

फैंस के मुताबिक “अश्विन को पहली पसंद होना चाहिए था. किसी भी दिन वो टेस्ट में जडेजा से बेहतर स्पिनर और उससे बेहतर बल्लेबाजी कर सकते है.”

हालांकि यहां पर समझने की बात ये है कि प्लेइंग इलेवन में स्पॉट के लिए मुकाबला अश्विन और जडेजा के बीच नहीं था बल्कि अश्विन और शार्दुल के बीच था, जिसमें रोहित शर्मा ने एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को स्पिनर पर प्राथमिकता दी जो कि इंग्लैंड के हालातों में सही फैसला है.

No. 1 Test bowler Ashwin not in playing 11 Rohit Sharma is not my captain #INDvsAUS pic.twitter.com/37652szQiW — Pranay 🇮🇳 (@Pun_nay) June 7, 2023

Without R Ashwin but why He is no. 1 test bowlers. pic.twitter.com/o8l3t13Sor — Mohd Adnan (@Adnanistan_) June 7, 2023