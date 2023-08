भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पिछले महीने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान अंपायर के फैसले से नाराज होकर अपना आपा खो दिया था. उन्होंने स्टंप पर बल्ले से हिट किया था, इसके अलावा उन्होंने अंपायर की सार्वजनिक रुप से आलोचना की थी, जिसके बाद उन पर दो मैच का बैन और तीन डिमेरिट प्वाइंट की सजा दी गई थी. वहीं इस घटना के बाद एक महीने बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उन्हें इस घटना के लिए कोई पछतावा नहीं है.

मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं: हरमनप्रीत

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को कहा, पिछले महीने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में हुई घटना को लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं हैं. हरमनप्रीत ने द हंड्रेड वीमेंस के दौरान द क्रिकेट पेपर से बातचीत में कहा, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे किसी चीज का पछतावा है क्योंकि बतौर खिलाड़ी आप देखना चाहते हो कि ठीक चीजें हो रही हैं, बतौर खिलाड़ी आपके पास हमेशा खुद को अभिव्यक्त करने और आप क्या महसूस कर रहे हो, उसे बताने का अधिकार होता है. हरमनप्रीत टूर्नामेंट में ‘ट्रेंट रॉकेट्स’ के लिए खेल रही हैं.