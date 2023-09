Suryakumar Yadav पर उठ रहे सवाल, कोच Rahul Dravid ने एक लाइन में दिया सबका जवाब

मोहाली: World Cup 2023- सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का वनडे इंटरनैशनल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. टी20 क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज सूर्या को वनडे क्रिकेट में काफी मौके मिले हैं लेकिन वह उसमें प्रभावी खेल नहीं दिखा पाए हैं. 25 वनडे पारियों में सूर्या का बल्लेबाजी औसत 24.40 का है. यह आंकड़े इशारा करते हैं कि वनडे क्रिकेट में वह सही लय हासिल नहीं कर पाए हैं. लेकिन टीम प्रबंधन को दाएं हाथ के इस बल्लेबाज की क्षमता पर पूरा विश्वास है. इसी वजह से वह वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं.

हालांकि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की खूबियों को लेकर कोई संदेह नहीं है. और द्रविड़ का मानना है कि सूर्या नंबर छह पर बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप की 15 सदस्यीय टीम में सूर्या के नाम को लेकर टीम प्रबंधन को कोई दूसरा विचार नहीं था. वर्ल्ड कप 2023 की अपनी टीम को फाइनल करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर है.

द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia ODI) मोहाली में वनडे सीरीज के पहले मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हमें 27 तारीख के बारे में सोचने की कोई जरूरत है. हमने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम चुन ली है और सूर्या टीम का हिस्सा हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हमने फैसला ले लिया है और हम पूरी तरह अपने फैसले के साथ हैं क्योंकि उनके पास कुछ खास क्वॉलिटी और काबिलियत है और हम उसे देख चुके हैं. हां, यह बात ठीक है कि वे काबिलियत हमने टी20 क्रिकेट में देखी हैं लेकिन हमें पता है कि उस तरह का खिलाड़ी नंबर छह पर क्या असर डाल सकता है.’

उन्होंने कहा, ‘वह मैच पूरी तरह बदल सकते हैं. तो हम पूरी तरह उनका समर्थन करते हैं. इस बात को लेकर हमारी सोच स्पष्ट है. इस बात को लेकर हमारे विचार स्पष्ट हैं और हम उनके साथ हैं. और उम्मीद करते हैं कि अपने खेल से मैच बदल सकें.’

