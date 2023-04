विराट कोहली नहीं बल्कि CSK का यह दिग्गज है IPL का 'G.O.A.T', एबी डिविलियर्स ने किया खुलासा

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. 34 साल के कोहली अब तक 226 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए 6788 रन बना चुके हैं. 2016 में उन्होंने 16 मैचों में रिकॉर्ड 973 रन बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से आरसीबी खिताब नहीं जीत पाई थी.

विराट ने आईपीएल में एक दशक से अधिक समय तक दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है.

इसमें कोई दोराय नहीं है कि विराट आईपीएल इतिहास के दिग्गज खिलाड़ी हैं. लेकिन उनके दोस्त डिविलियर्स से जब यह पूछा गया कि आईपीएल का ‘ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ (IPL ‘GOAT) कौन है तो इसपर उन्होंने धोनी का नाम लिया. डिविलियर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का नाम बताया. एबी ने जियो सिनेमा पर सवाल का जवाब में इसका खुलासा किया.

हो सकता है कि आरसीबी के पूर्व बल्लेबाज डिविलियर्स ने ऐसा इसलिए कहा हो क्योंकि धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं और वह दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर भी माने जाते हैं.

धोनी की कप्तानी में चेन्नई की टीम चार बार आईपीएल खिताब चुकी है. वह आईपीएल के इतिहास के अब तक पहले कप्तान हैं, जिन्होंने लीग में किसी एक टीम (CSK) के लिए 200 मैचों में कप्तानी की है.