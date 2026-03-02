Hindi Cricket Hindi

टेस्ट क्रिकेट को लेकर गंभीर हुआ BCCI, जहीर खान और हरभजन सिंह से मांगी खास हेल्प

BCCI ने टेस्ट क्रिकेट में अगली पीढ़ी को तैयार करने का प्लान बनाया है. इसके लिए उनसे अपने दो शीर्ष स्तर के गेंदबाजों से खास मदद मांगी है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टेस्ट क्रिकेट में नई पीढ़ी को तैयार करने का खास प्लान बनाया है. इसके लिए उसने भारत के दो पूर्व दिग्गज क्रिकेटर जहीर खान (Zaheer Khan) और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को बेंगलुरु स्थित ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (CoE) में विशेष शिविरों में अपनी सेवाएं देने के लिए संपर्क किया है.

BCCI ने इन कैम्प्स के कुछ खिलाड़ियों की सूची तैयार की है. इस सूची में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जो भविष्य में भारत की तरफ से खेल सकते हैं. इन खिलाड़ियों में ऐज ग्रुप और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अलावा भारत A और भारत की सीनियर टीम की तरफ से कुछ मैच खेलने वाले खिलाड़ी शामिल हैं.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान युवा तेज गेंदबाजों के साथ 5 दिवसीय शिविर के लिए पहले ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं. ये युवा गेंदबाज सीनियर टीम में जगह बनाने के करीब हैं या उसके लिए कुछ मैच खेल चुके हैं. पता चला है कि सीओई के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी को तैयार करने में मदद करने के लिए अपने पूर्व साथियों से 4 से 5 दिन के विशेष शिविरों के लिए संपर्क किया था.

The BCCI CoE had the privilege of extending the wisdom of one of the best fast bowlers Mr. Zaheer Khan to the pacers from the high performance monitoring group. With this camp laying emphasis on red ball bowling, these players worked closely with the stalwart on technical… pic.twitter.com/6NuPfFhqvK — BCCI (@BCCI) March 2, 2026

इस घटनाक्रम से अवगत बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘लक्ष्मण ने विशेष शिविरों के लिए जहीर, हरभजन और अनिल कुंबले से संपर्क किया है. हरभजन ऑफ स्पिनरों के लिए चार या पांच दिवसीय शिविर के लिए अपना कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं. वह उन उभरते हुए खिलाड़ियों की मदद करने के लिए उत्सुक हैं, जिन्होंने आयु वर्ग और भारत ए स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है.’

उन्होंने कहा, ‘यह एक स्वागत योग्य पहल है, जहां भारत के लिए 100 से अधिक टेस्ट मैच खेल चुके खिलाड़ी अगली पीढ़ी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे.’

माना जा रहा है कि टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले से कलाई के स्पिनरों के लिए एक शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया गया है.

ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) शुरू होने से पहले विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे क्योंकि इनमें से कई खिलाड़ियों को अपनी-अपनी आईपीएल टीमों से जुड़ना होगा.

इस बीच भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह और श्रीनाथ अरविंद उन प्रमुख नामों में शामिल हैं, जिन्होंने ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में तेज गेंदबाजी कोच के स्थायी पद के लिए आवेदन किया है. VRV और अरविंद दोनों ने सीओई में विभिन्न आयु वर्ग के शिविरों में काम किया है. बीसीसीआई इंग्लैंड के ट्रॉय कूली की जगह पर तेज गेंदबाजी विभाग के प्रमुख की तलाश में है. स्पिन गेंदबाजी विभाग की कमान फिलहाल पूर्व भारतीय गेंदबाज सुनील जोशी के हाथ में है.

