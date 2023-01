ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से खेलने को मना किया तो नवीन उल हक ने छोड़ी BBL

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं के दमन के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी आगामी सीरीज से हटने का फैसला कर लिया है. दोनों देशों को मार्च में यूएई में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी थी. यह सीरीज आईसीसी सुपर लीग का हिस्सा है. अफगानिस्तान में जब से तालिबान सरकार आई है, तब से वहां महिलाओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है और इसी के विरोध में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह ऐलान किया है. गौरतलब है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम पर बैन लगा दिया था.

लेकिन अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का विरोध किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) से हटने का फैसला किया है. नवीन इस समय बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा हैं. उन्होंने दो मैचों में दो विकेट लिए हैं.