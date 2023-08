विराट कोहली नंबर 4 पर परफैक्ट, World Cup में यहीं खेलना चाहिए: एबी डिविलियर्स

हाल के दिनों में जब श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) चोटिल होकर भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे तो यह चर्चा खूब जोर पकड़ रही थी कि टीम इंडिया के पास नंबर 4 पर कोई बल्लेबाज नहीं है. इस नंबर पर खेलने वाला बल्लेबाज मध्यक्रम की अहम कड़ी होती है, जो परिस्थितियों के लिहाज से पारी को संभालता भी है और फिर जरूरत पड़ने पर तेजी से रन जुटाने का भी काम करता है. अय्यर मौजूद नहीं थे तो ऐसी मांग उठने लगी थी कि इस क्रम पर भारतीय टीम के सबसे सफल बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को आजमाना चाहिए.

कोहली ने पहले भी नंबर 4 पर खेल चुके हैं. लेकिन अय्यर के लौटने के बाद अब इस पर भले चर्चा खत्म हो गई हो. लेकिन विराट कोहली की अजीज दोस्त और आईपीएल में उनकी टीम के साथी खिलाड़ी रहे एबी डिविलियर्स (AB de Villiars) मानते हैं कि आगामी वर्ल्ड कप में विराट को नंबर 4 की पॉजिशन पर ही खेलना चाहिए.

उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए कहा कि विराट इस नंबर पर परफैक्ट हैं और अगर टीम को उनकी यहां जरूरत है तो उन्हें यहीं खेलना चाहिए. डिविलियर्स अपने यूट्ब चैनल ‘एबी डिविलियर्स 360’ पर यह चर्चा कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘हम अभी भी यह बात कर रहे हैं कि भारत के लिए नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करेगा. मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि विराट कोहली यहां बैटिंग कर सकते हैं. मैं इसका खुलकर समर्थन करता हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि विराट नंबर 4 के लिए परफैक्ट हैं. वह पारी को संभाल सकते हैं और मिडल ऑर्डर में कोई भी रोल निभा सकते हैं. मैं नहीं जानता कि क्या वह ऐसा करना पसंद करेंगे. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वह अपनी नंबर 3 की पॉजिशन को बहुत पसंद करते हैं. उन्होंने अपने सभी रन इसी पॉजिशन पर बनाए हैं. लेकिन आखिरकार आपकी टीम को आपकी जरूरत कहीं और किसी और रोल के लिए है तो आपको अपना हाथ ऊपर उठाकर वह जिम्मेदारी लेनी होती है.’