T20 वर्ल्ड कप के पहले दौर का शुक्रवार को समापन हो गया है और शनिवार से दूसरे राउंड यानी सुपर 12 की शुरुआत हो रही है, जिसका पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पिछले वर्ल्ड कप की उपविजेता न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरेगी. सुपर 12 राउंड को वर्ल्ड कप का असली राउंड माना जा रहा है क्योंकि इस राउंड में ही क्रिकेट की सभी बड़ी शक्तियां अपना दमखम दिखाने उतरेंगी.

ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप का मेजबान भी है और न्यूजीलैंड से उसकी प्रतिद्वंद्विता भी जगजाहिर है. ऐसे में इस पहले ही मैच में रोमांच चरम पर होगा. देखें- कब और कहां देख सकते हैं- टी20 वर्ल्ड कप 2022 का लाइव मैच प्रसारण और स्ट्रीमिंग..

New Zealand vs Australia T20 Match Live Streaming:

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का 13वां मुकाबला कब खेला जाएगा? (NZ vs AUS T20 Match Date)

गुरुवार 22अक्‍टूबर को शनिवार को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का 13वां मुकाबला खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का 13वां मुकाबला कहां खेला जाएगा? (NZ vs AUS T20 Match Venue)

सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का 13वां मुकाबला खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का 13वां मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? (NZ vs AUS T20 Match Timing)

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का 13वां मुकाबला शनिवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे शुरू होगा.

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का13वां मुकाबला टीवी पर किस चैनल पर आएगा? (NZ vs AUS T20 Match TV Channel)

स्‍टार स्‍पोर्टस नेटवर्क के चैनलों पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का 13वां मुकाबला देखा जा सकता है.

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का 13वां मुकाबला मोबाइल पर कैसे देख पाएंगे फैन्‍स? (NZ vs AUS T20 Match on Mobile)

डिजनी हॉटस्‍टार ऐप के माध्‍यम से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का 13वां मुकाबला मोबाइल पर देखा जा सकता है.