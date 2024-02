NZ vs AUS- टेस्ट सीरीज से पहले तेज गेंदबाज Neil Wagner ने लिया संन्यास, छलक पड़े आंसू

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के लेफ्टआर्म तेज गेंदबाज नील वेग्नर (Neil Wagner) ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. कीवी टीम को ऑस्ट्रेलिया को खिलाफ 29 फरवरी से अपने घर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. 37 वर्षीय इस गेंदबाज को भी न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में जगह मिली थी लेकिन कोच गैरी स्टीड से विस्तृत बातचीत के बाद उन्होंने संन्यास का फैसला कर लिया. वेग्नर को कोच गैरी स्टीड ने बता दिया था कि भले वह इस टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए हैं लेकिन प्लेइंग XI में उन्हें जगह नहीं मिलेगी. ऐसे में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के विदा लेने का फैसला कर लिया.

हालांकि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहेंगे. टीम के खिलाड़ियों ने उनसे अभी टीम के साथ बने रहने की बात कही थी. वेग्नर ने कहा कि वह भले प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन पहले टेस्ट मैच में टीम के साथ होंगे और टीम के खिलाड़ियों के लिए वह हर संभव काम करेंगे, जिसकी उन्हें जरूरत होगी. हालांकि यह खिलाड़ी अभी अपनी घरेलू टीम नॉर्दन डिस्ट्रिक्ट के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहेंगे.

Neil Wagner in tears while announcing his retirement from international cricket🥺🥺. South African born kiwi legend played 64 test matches and picked up 260 wickets at an avg of 27.57 with 9 five-fors to his name👏👏. Best of luck for the future Mr Wagner. #NeilWagner … pic.twitter.com/ztynr8l1Pv

वेग्नर ने इसी महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में 2 टेस्ट की सीरीज खेली थी. अब इस फैसले के बाद हैम्लिटन टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट साबित हुआ. इस टेस्ट की दोनों पारियों में एक-एक विकेट अपने नाम किया था.

