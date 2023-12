NZ vs BAN- सौम्य सरकार के डैडी हंड्रेड के बावजूद हारा बांग्लादेश, हैनरी निकोल्स-विल यंग हीरो

नेलसन (न्यूजीलैंड). बांग्लादेश के ओपनिंग बल्लेबाज सौम्य सरकार (169) की लाजवाब पारी के बावजूद बांग्लादेश को हार का मुंह देखना पड़ा है. मेहमान टीम ने यहां कीवी टीम को 292 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने 22 बॉल बाकी रहते 7 विकेट से अपने नाम कर लिया. न्यूजीलैंड की ही ओर से हेनरी निकोल्स (95) और विल यंग (89) ने बेहतरीन पारियां खेलीं. दोनों खिलाड़ी यहां अपने-अपने शतकों से भले चूक गए लेकिन कीवी टीम की जीत तय हो गई. न्यूजीलैंड की यह इस सीरीज में लगतार दूसरी जीत है और उसने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

सीरीज के शुरुआती मैच में 105 रन बनाने वाले यंग ने मंगलवार को रचिन रविंद्र (33 गेंद में 45 रन) के साथ पहले विकट के लिए 76 रन की साझेदारी कर टीम को ठोस शुरुआत दिलाई. उन्होंने 94 गेंद की पारी में 8 चौके और 2छक्के लगाए. निकोल्स सीरीज के पहले मैच में खाता खोलने में नाकाम रहे थे. उन्होंने 99 गेंद की पारी में 8 चौका और एक छक्का लगाया.

इन दोनों के आउट होने के बाद कप्तान टॉम लैथम (34) और टॉम ब्लंडेल (24) ने 22 गेंद शेष रहते न्यूजीलैंड को 7 विकेट की आसान जीत दिला दी. इससे पहले सरकार ने 151 गेंद में 169 रन की पारी खेल टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की. वह लिटन दास (174 रन) इस फॉर्मेट में बांग्लादेश के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.

Soumya Sarkar smashes his third ODI century, setting records along the way. This is the highest individual innings by a Bangladeshi batsman against New Zealand and the highest individual score by an opener from the Subcontinent in New Zealand. 💯💥#BCB | #Cricket | #BANvNZ pic.twitter.com/xH1YvHQ7l0

— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 20, 2023