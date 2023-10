NZ vs BAN, World Cup 2023: बांग्लादेश को हरा न्यूजीलैंड ने जीता लगातार तीसरा मैच; प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंची

कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) और डेरिल मिशेल (Daryl Mitchel) की अर्धशतकीय पारियों की मदद से न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर विश्व कप 2023 में लगातार तीसरी जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया है. कप्तान विलियमसन 107 गेंदो पर 78 रन की पारी खेलकर रिटायर हर्ट हुई. जबकि मिशेल 67 गेंदो पर 89 रन बनाकर नाबाद रहे और छक्के के साथ मैच खत्म कर लौटे.

