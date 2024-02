NZ vs ENG- कैमरुन ग्रीन ने शतक ठोक बचाई ऑस्ट्रेलिया की लाज, एक वक्त मुश्किल में थे कंगारू

वेलिंग्टन. न्यूजीलैंड दौरे पर गई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वेलिंग्टन टेस्ट के पहले दिन 279/9 का स्कोर बना लिया है. पहले दिन लंच तक सिर्फ 1 विकेट गंवाने वाली कंगारू टीम ने दिन के दूसरे सत्र में 3 विकेट गंवा दिए थे. चायकाल के बाद उसकी हालत और भी खस्ता हो गई, जब कीवी गेंदबाजों ने 4 विकेट अपने नाम किए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक छोर पर कैमरुन ग्रीन डट गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ रन बनाकर टीम को मुश्किल में नहीं घिरने दिया.

ग्रीन ने यहां अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक भी ठोक दिया. दिन का खेल खत्म होने तक वह 103 रन बनाकर नाबाद लौटे. ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 1 विकेट और बाकी है. मैच के दूसरे दिन मेहमान टीम 279/9 से आगे अपनी पारी बढ़ाने उतरेगी तो उसे ग्रीन से कुछ और उपयोगी रनों की तलाश होगी.

It was an enthralling day one in Wellington but this guy was the star of the show ⭐️ @ARamseyCricket‘s match report below #NZvAUS

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 29, 2024