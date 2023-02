NZ vs ENG: रोमांचक हुआ दूसरा टेस्ट, फॉलोऑन खेलकर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दिया 258 का टारगेट

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड (NZ vs ENG 2nd Test) के बीच खेला जा रहा वेलिंग्टन टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. मेजबान टीम ने फॉलोऑन के बाद इंग्लैंड के सामने 258 रनों की चुनौती पेश की है. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक उसने एक विकेट गंवाकर 48 रन जोड़ लिए हैं.

इंग्लैंड ने पहली पारी में 435/8d के बाद न्यूजीलैंड को सिर्फ 209 रनों पर समेट दिया था. उसने मेजबान टीम को फॉलोऑन दिया था, जिसमें पूर्व कप्तान केन विलियमसन (132) के शतक और ओपनिंग बल्लेबाज टॉम लैथम (83) की शानदार पारियों ने टीम को उबार कर इंग्लैंड के सामने 258 रनों की मजबूत चुनौती पेश की है. पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से 226 रन पीछे था.