New Zealand vs Ireland Live Streaming : टी20 वर्ल्‍ड कप में शुक्रवार को दिन के पहले मैच में न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच मुकाबला है. सुपर-12, ग्रुप-1 की यह दोनों ही टीमें लीग स्‍तर का अपना आखिरी मैच खेलने जा रही हैं. न्‍यूजीलैंड चार मैचों में दो जीत और एक हार के साथ टेबल टॉपर है. वहीं, आयरलैंड चार में से एक ही मुकाबला जीत पाई है. कीवी टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है. आयरलैंड इस रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है. केन विलियमसन की कोशिश रहेगी कि इस मैच को अपने नाम कर ओपचारिक तौर पर अगले राउंड में प्रवेश करे.

न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला कब खेला जाएगा? (NZ vs IRE Match Date)

शुक्रवार तीन नवंबर को न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला खेला जाएगा.

न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला कहां खेला जाएगा? (NZ vs IRE Match Venue)

एडिलेड ओवल मैदान पर न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला खेला जाएगा.

न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? (NZ vs IRE Match Timing)

भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे से न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला खेला जाएगा.

न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला टीवी पर किस चैनल पर आएगा? (NZ vs IRE Match TV Channel)

स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला टीवी पर देखा जा सकता है.

न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला मोबाइल पर कैसे देख पाएंगे फैन्‍स? (NZ vs IRE Match Mobile Streaming)

डिजनी हॉट स्‍टार के माध्‍यम से न्‍यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का सुपर-12 मुकाबला मोबाइल पर देखा जा सकता है.