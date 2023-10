Hindi Cricket Hindi

Nz Vs Ned Dream 11 Prediction Today Match 6 Icc World Cup 2023 New Zealand Vs Netherlands Fantasy Team Playing Xi Injury Updates Cricket Tips

World Cup 2023: NZ vs NED Fantasy 11- आज हैदराबाद में न्यूजीलैंड से भिड़ेंगा नीदरलैंड, यह है फैंटेसी 11

New Zealand vs Netherlands 6th ODI World Cup Match Dream 11 Prediction: न्यूजीलैंड और नीदरलैंड की टीमें आज हैदराबाद में वर्ल्ड कप में अपना-अपना दूसरा मैच खेलने उतरेंगी. इस मैच की यह हो सकती है ड्रीम टीम...

न्यूजीलैंड vs नीदरलैंड फैंटेसी XI

ODI World Cup 2023, NZ vs NED Dream 11 Team: हैदराबाद. वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड (NZ vs NED) की टीमें इस वर्ल्ड कप का छठा मैच खेलने उतरेंगी, जो इन दोनों टीमों का टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला होगा. इस मुकाबले के लिए अगर आप भी अपनी ड्रीम 11 (NZ vs NED Dream 11 Team) बनाना चाह रहे हैं तो यहां आपको मदद मिल सकती है.

बता दें कीवी टीम ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीता था और वह 2 अंकों के साथ-साथ बेहतर नेट रन रेट लेकर अंकतालिका में पहले पायादान पर मौजूद है, जबकि नीदरलैंड की टीम अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हैदराबाद में ही भिड़ी थी. यहां उसे भले ही 81 रनों की हार झेलनी पड़ी लेकिन उसके गेंदबाजों ने पाकिस्तान को यहां मुश्किल में डाल दिया था.

न्यूजीलैंड के सामने भी डच टीम अपनी बॉलिंग का दम दिखाना चाहेगी. वहीं पिछले मैच में टीम की बल्लेबाजी कुछ कमजोर साबित हुई थी लेकिन वह चाहेगी कि इस बार कीवी टीम के सामने उसके बल्लेबाज भी कमाल दिखाएं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड यहां इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज कर के पहुंच है. उसने इंग्लैंड के सामने 9 विकेट से जीत दर्ज की और डेवॉन कॉन्वे और रचिन रवींद्र की जोड़ी ने ही उसके लिए लगभग सभी रन बना दिए.

ODI World Cup 2023, NZ vs NED:

दिनांक और समय: 9 अक्टूबर, 2023, दोपहर 2:00 बजे भारतीय समयानुसार

स्थान: राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद.

न्यूजीलैंड vs नीदरलैंड्स- ड्रीम11 टीम के कप्तान और उपकप्तान:

ऑप्शन 1: डेवोन कॉनवे (कप्तान), रचिन रविंद्र (उपकप्तान)

विकल्प 2: बास डी लीडे, डेवोन कॉनवे (उपकप्तान)

न्यूजीलैंड vs नीदरलैंड्स- ड्रीम11 टीम

विकेटकीपर: डेवोन कॉनवे

बल्लेबाज: वेस्ले बैरेसी, डेरिल मिशेल, मैक्स ओ’डॉड, ग्लेन फिलिप्स

ऑलराउंडर: कॉलिन एकरमैन, रचिन रवींद्र, मिचेल सेंटनर, बास डी लीडे

गेंदबाज: ट्रेंट बोल्ट, लोगान वैन बीक

फैंटेसी XI के बैकअप खिलाड़ी

विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, विक्रमजीत सिंह, आर्यन दत्त

वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड की टीमें

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिच सेंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउथी, विल यंग.

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), मैक्स ओ’डोड, बास डी लीडे, विक्रम सिंह, तेजा निदामनुरू, पॉल वैन मीकेरेन, कॉलिन एकरमैन, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, रयान क्लेन, वेस्ले बर्रेसी, साकिब जुल्फिकार , शारिज़ अहमद, साइब्रांड एंगेलब्रेक्ट.

