New Zealand vs Pakistan Live Streaming T20 Tri-Series: न्‍यूजीलैंड में खेली जा रही टी20 ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में मंगलवार को पाकिस्‍तान की टीम को मेजबानों का सामना करना है. इस सीरीज में तीसरी टीम बांग्‍लादेश की है. आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले तीनों देशों की यह आखिरी सीरीज है. पाकिस्‍तान अबतक इस टूर्नामेंट में अजेय रहा है. वो पहले बांग्‍लादेश को 21 रन से और फिर न्‍यूजीलैंड को छह विकेट से मात दे चुके हैं. ऐसे में आज पाक टीम के पास मौका है कि वो इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्‍की कर ले.Also Read - IND vs SA 3rd ODI Live Streaming : कब-कहां देखें आखिरी वनडे? सीरीज पर कब्‍जा करने का है मौका

न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मैच कब खेला जाएगा? (NZ vs PAK T20 Match Date)

मंगलवार 11 अक्‍टूबर को न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा. Also Read - Highlights IND vs SA 2nd ODI Score Ranchi: श्रेयस अय्यर के शतक के दम पर भारत ने दर्ज की 7 विकेट से जीत, सीरीज 1-1 से बराबर

न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मैच कहां खेला जाएगा? (NZ vs PAK T20 Match Venue)

क्राइस्‍टचर्च के हगले ओवल में न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा. Also Read - T20I Tri-Series 2022 : बाबर आजम की कप्तानी पारी की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया

न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मैच कितने बजे शुरू होगा? (NZ vs PAK T20 Match Timing)

भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े सात बजे न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा.

न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मैच किस चैनल पर आएगा? (NZ vs PAK T20 Match TV Channel)

भारत में न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का प्रसारण नहीं हो रहा है.

न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मैच मोबाइल पर कैसे देख पाएंगे फैन्‍स? (NZ vs PAK T20 Match on Mobile)

एमाजोन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) के माध्‍यम से भारत में फैन्‍स न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मैच देख सकते हैं.