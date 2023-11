NZ vs PAK: नंबर-1 गेंदबाज ऐसी पिटाई, सोशल मीडिया पर उड़ा शाहीन अफरीदी का मजाक

न्यूजीलैंड ने रचिन रविंद्र (108 रन) के शतक और कप्तान केन विलियमसन (95 रन) के अर्धशतक की बदौलत वनडे वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 6विकेट पर 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. रविंद्र ने 94 गेंद में 15 चौके और एक छक्के से टूर्नामेंट में अपना तीसरा शतक जड़ा जबकि विलियमसन ने 79 गेंद में 10 चौके और दो छक्के जड़े. यह टूर्नामेंट में दूसरी बार है जब स्कोर 400 रन के पार पहुंचा. नयी दिल्ली में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 400 रन से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया था.

इस मैच में पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की कीवी बल्लेबाजों ने जमकर खबर ली. चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए. हारिस रऊफ ने 85 रन खर्च कर सिर्फ 1 विकेट झटका. हसन अली का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा. हसन ने 82 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट अपने नाम किया. सबसे ज्यादा हैरान शाहीन ने किया. कीवी बल्लेबाजों ने दुनिया के नंबर-1 वनडे गेंदबाज की इस कदर धुनाई करी कि पाक गेंदबाज विकेट के लिए तरस गया. शाहीन ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 90 रन लुटाए और एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया. दरअसल, शाहीन वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए हैं. वहीं, शाहीन ने हसन अली का रिकॉर्ड तोड़ा. 24 वनडे पारियों में यह पहली बार है जब शाहीन अफरीदी एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर सके.

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज

0/90 – शाहीन अफरीदी बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2023

1/85 – हारिस रऊफ बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2023

1/84 – हसन अली बनाम भारत, मैनचेस्टर, 2019

3/83 – हारिस रऊफ़ बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, 2023

दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज का इतना बुरा हश्र देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस पाकिस्तानी गेंदबाजी का मजाक उड़ा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं.

Dear Ravi Shastri, you were right about Shaheen Shah Afridi. He is just an average bowler. He is the best bowler only on social media, not on the ground.#PAKvsNZ || #CWC23 pic.twitter.com/oqNyV2Tn0S

— Sir BoiesX 🕯 (@BoiesX45) November 4, 2023